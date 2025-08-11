Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Позже в ведомстве рассказали, что за утро сбили еще семь украинских БПЛА.
Один человек погиб, двое пострадали при атаке дронов на Нижегородскую область.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, семь БПЛА сбили над Белгородской областью, по пять уничтожили над Брянской и Калужской областями, четыре сбили над Республикой Крым, по два - над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом, а также перехватили дрон над Тульской областью.
- Позже Минобороны сообщило, что утром силы ПВО перехватили и уничтожили еще семь украинских БПЛА: четыре сбили над Республикой Крым, два - над Нижегородской областью, а также дрон - над Белгородской областью.
Последствия
- В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область в Арзамасском округе погиб один человек, двое получили ранения, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram-канале.
- Он отметил, что на месте работают специалисты, координирует ситуацию мэр Арзамаса Александр Щелоков.