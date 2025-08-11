Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны. Позже в ведомстве рассказали, что за утро сбили еще семь украинских БПЛА.

Один человек погиб, двое пострадали при атаке дронов на Нижегородскую область.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, семь БПЛА сбили над Белгородской областью, по пять уничтожили над Брянской и Калужской областями, четыре сбили над Республикой Крым, по два - над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом, а также перехватили дрон над Тульской областью.

Позже Минобороны сообщило, что утром силы ПВО перехватили и уничтожили еще семь украинских БПЛА: четыре сбили над Республикой Крым, два - над Нижегородской областью, а также дрон - над Белгородской областью.

Последствия