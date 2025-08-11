В Хабаровске потушили пожар в здании котельной у складов

Возгорание возникло в 04:00 мск

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в здании котельной у складских помещений на улице Зеленой в Хабаровске. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Здание котельной, которая находится у складов по улице Зеленой, загорелось около 11:00 (04:00 мск). По этой улице расположены склады Wildberries. Пожарные подразделения реагировали по повышенному рангу.

"Бойцы пожарной охраны завершили разбор конструкций кровли и стен для проливки скрытых очагов тления на месте происшествия на улице Зеленой. В 15:09 (08:09 мск) руководитель тушения пожара доложил о полной его ликвидации", - говорится в сообщении.