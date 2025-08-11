За прошлую неделю ликвидировали 12 природных возгораний

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 августа. /ТАСС/. Природные пожары на площади почти 160 га действуют в Ханты-Мансийском автономном округе. За прошлую неделю ликвидированы 12 природных пожаров на площади почти 6 га, сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.

В Югре установилась теплая погода с температурой воздуха до плюс 20 градусов и выше, при этом в регионе периодически идут сильные дожди с грозами.

"По данным на 11 августа, в регионе действуют 4 лесных пожара на площади 159,7 га в Березовском и Советском районах. В тушении задействован 121 человек. Действующие ландшафтные возгорания отсутствуют", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за прошедшую неделю - с 4 по 10 августа - в Югре ликвидировали 12 лесных пожаров на площади 5,81 га.

Всего с начала года в Югре ликвидировали семь ландшафтных возгораний на площади 114,5 га и 165 лесных пожаров на площади 4 563,37 га. Пожароопасный сезон в ХМАО установлен с 26 апреля.