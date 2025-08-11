С Фургала и других лиц взыскали компенсацию в пользу вдовы убитого бизнесмена

Бывший глава Хабаровского края подал апелляционную жалобу

ХАБАРОВСК, 11 августа. /ТАСС/. Суд взыскал с бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала и других лиц компенсацию морального вреда в пользу вдовы убитого предпринимателя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Истец обратилась в суд с иском к Фургалу и двум другим фигурантам о взыскании компенсации морального вреда и затрат на погребение. Она просила взыскать с Фургала 200 млн рублей, а с ответчиков - по 50 млн рублей, а также солидарно со всех - порядка 820,5 тыс. рублей на погребение.

"Решением районного суда исковые требования <...> удовлетворены частично, [с Фургала] взыскана компенсация морального вреда в сумме 2 млн рублей, [c ответчиков] по 1 млн рублей; солидарно с ответчиков взыскано в возмещение расходов на погребение 518 862 рубля 65 копеек", - говорится в сообщении. Также были взысканы расходы на оплату услуг представителя, почтовые расходы, расходы за перевод документов. Разрешен вопрос о взыскании с ответчиков государственной пошлины в местный бюджет: за требования неимущественного характера в долевом порядке, за требования имущественного характера - солидарно.

Фургалом была подана апелляционная жалоба.

Ответчиков признали виновными по факту убийства в 2004 году предпринимателя, являвшегося мужем истца. Проверяя дело в апелляционном порядке, суд согласился с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для взыскания компенсации морального вреда, признав размер компенсации морального вреда, отвечающим требованиям разумности и справедливости, а также обоснованности привлечения ответчиков к гражданско-правовой ответственности в виде возмещения расходов на организацию достойных похорон.

10 февраля 2023 года на основании вердикта присяжных заседателей Фургал был приговорен Люберецким городским судом Подмосковья к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей. Второе уголовное производство в отношении Фургала и еще 10 фигурантов было открыто в 2021 году. Фигурантов обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной предпринимательской деятельности, хищении денежных средств путем мошенничества. Дела объединили в одно производство, которым занимается Бабушкинский суд Москвы. Фургал не признает вину по всем уголовным делам.