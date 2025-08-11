Камчатский водоканал оштрафовали на 500 тыс. рублей за сброс сточных вод

Неочищенные сточные воды сбрасывались в отсутствие очистных сооружений

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Водоканал на Камчатке оштрафован на 500 тыс. рублей за сброс неочищенных сточных вод, сообщает краевая прокуратура.

"Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по публикации в СМИ о несоблюдении природоохранного законодательства при проведении работ на ул. Ленинской в краевом центре. Установлено, что по указанному адресу централизованное водоотведение через выпуск №6 "Рыбный порт" осуществляет ГУП "Камчатский водоканал".

"Неочищенные сточные воды сбрасываются в отсутствие очистных сооружений, предельно допустимые нормативы загрязняющих веществ превышены", - сообщает ведомство.

Камчатскому водоканалу после прокурорской проверки назначен штраф в размере 500 тыс. рублей.