В Райском Херсонской области при атаке ВСУ пострадал житель

Обстрел также привел к пожару вблизи приюта для бездомных животных и детского сада

ГЕНИЧЕСК, 11 августа. /ТАСС/. Мирный житель пострадал в селе Райское Херсонской области при артиллерийском обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

"В результате многочисленных артиллерийских обстрелов в селе Райское повреждено несколько домов. К сожалению, два дома сгорели полностью, но удалось отбить огонь от нескольких других. <...> К счастью, жертв нет. Однако один житель получил травмы во дворе собственного дома", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что обстрел также привел к пожару вблизи приюта для бездомных животных и детского сада. Благодаря действиям пожарных огонь не успел переброситься на здания.