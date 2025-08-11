Погиб человек, еще четверо пострадали

БЕЛГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины с помощью 143 беспилотников и 50 боеприпасов нанесли удары по 8 районам Белгородской области за прошедшие сутки. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Щигоревка и хутору Бондаренков выпущено 15 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 27 беспилотников, 26 из которых подавлены и сбиты. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела погибла мирная жительница. <...> При выполнении служебных задач в селе Маломихайловка трое бойцов подразделения "Орлан" получили ранения в результате обстрела", - написал он, добавив, что в округе повреждены три частных домов, один многоквартирный дом и три автомобиля.

По информации главы региона Белгородский район атакован с применением восьми боеприпасов и двух беспилотников, в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадал водитель, повреждена квартира в многоквартирном доме. По территории Валуйского округа выпущено 54 беспилотника, повреждены остекление храма иконы Божией Матери Знамение, многоквартирный дом и 9 частных домов.

По Грайворонскому округу выпущено 19 боеприпасов и 30 беспилотников, повреждены 5 автомобилей и 4 частных дома. В Краснояружском районе по 9 населенным пунктам выпущено 4 боеприпаса и 22 беспилотника, повреждены 4 автомобиля и объект связи.

По Волоконовскому району выпущено четыре боеприпаса, повреждена одна единица спецтехники. Над Алексеевским округом и Ракитянским районом системами ПВО сбиты восемь беспилотников, пострадавших и повреждений нет.