Теракт совершил смертник, заявил оперативный сотрудник ФСБ России

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ФСБ показала на видео момент взрыва в ЖК "Алые паруса", после которого погиб глава Федерации бокса Донецкой Народной Республики, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян.

Также было отмечено, что с начала 2025 года спецслужбы Украины все чаще проводят диверсии, при которых устраняют исполнителей вместе с целью. В качестве примеров привели теракты в ЖК "Алые паруса" в Москве, в Ставрополе и Луганске, в ходе которых погибли три россиянина, действовавших под кураторством украинских спецслужб.