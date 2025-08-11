По информации местных СМИ, она отравилась чачей, привезенной из Сочи

УФА, 11 августа. /ТАСС/. Женщина умерла в больнице в Уфе после отравления метанолом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Башкирии.

По данным местных СМИ, она отравилась чачей, привезенной из Сочи.

"Пациентка скончалась. Отравление метанолом лабораторно подтверждено", - указано в сообщении.

Ее состояние при поступлении оценивалось как крайне тяжелое.

Ранее ТАСС сообщал, что, по уточненным предварительным данным следствия, как минимум десять человек погибли от отравления купленным на рынке в Сириусе алкоголем, который был изготовлен кустарным способом.