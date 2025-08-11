Пожар в Испании затронул природную зону Лас-Медулас

Она включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

МАДРИД, 11 августа. /ТАСС/. Лесной пожар в испанском автономном сообществе Кастилия-и-Леон затронул часть природной зоны Лас-Медулас, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, из соображений безопасности были эвакуированы около 800 человек из нескольких муниципалитетов. Возгорание произошло 9 августа, на следующий день достигло Лас-Медулас, где расположены остатки древнего римского золотого рудника. Пока нет точных данных о том, каковы масштабы нанесенного ущерба.

Как передает газета ABC, мэр населенного пункта Борренес Эдуардо Прада заявил о "полной катастрофе". "Это худшая катастрофа за многие годы, - добавил он. - Как минимум придется одобрить объявление района зоной бедствия, поскольку были уничтожены каштаны, ульи, дома".

Региональный представитель правительства Кастилии-и-Леона Эдуардо Диего пояснил, что распространение огня застало врасплох пожарные бригады: ветер был очень переменчивым, его порывы достигали 50 км/ч, а относительная влажность воздуха составляла всего 3%.