На информационной табличке указано, что коммунальным предприятием проводятся работы по "реорганизации пространства"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Вандалы облили серой краской памятный знак "Тень Пушкина", расположенный на пересечении Дерибасовской и Ришельевской улиц в центре Одессы. Об этом сообщило украинское издание "Думская".

Издание публикует фотографии закрашенного памятного знака. На тротуарной плитке, на которой находится "Тень Пушкина", также лежит информационная табличка. На ней указано, что коммунальным предприятием проводятся работы по "реорганизации пространства". Срок окончания работ - 12 августа. Что подразумевает под собой "реорганизация" и будет ли полностью уничтожен памятный знак, не уточняется.

Ранее вандалы уже закрашивали "Тень Пушкина". В октябре 2024 года он был облит красной краской.

Памятный знак "Тень Пушкина" был открыт в 2013 году к литературному фестивалю "Пушкинская осень", который ранее проводился в Одессе. Он выполнен в виде трехметрового силуэта человеческой фигуры. В декабре 2023 года года топонимическая комиссия Одесского горсовета рекомендовала демонтировать этот знак.

На Украине в последнее время систематически совершаются акты вандализма в отношении памятников, связанных с Россией. Борьбу с памятниками советским и российским деятелям в стране начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.