Они ведут поиск на реке Тереке и в лесной местности

ГРОЗНЫЙ, 11 августа. /ТАСС/. Более 3 тыс. спасателей, добровольцев и волонтеров принимают участие в поисках семилетнего ребенка из чеченского села Верхний Наур, который пропал 8 августа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"К работе привлечены более 3 тысяч человек: пожарные и спасатели МЧС России, сотрудники правоохранительных органов, представители администрации района, добровольцы и волонтеры. Задействованная группировка ведет поиск ребенка на реке Тереке и в лесной местности. В Надтеречном, Наурском и Грозненском районах выставлены наблюдательные посты", - говорится в сообщении.

Как рассказали в региональном управлении Росгвардии, в поисках мальчика также задействованы вертолет и беспилотные летательные аппараты, оснащенные тепловизором.