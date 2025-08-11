ТАСС: в Ногинске оцепили территорию возле жилого дома из-за похожего на гранату предмета

По предварительной информации, найденный подозрительный предмет - это ручная дымовая граната без чеки, опасности она не представляет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Территорию во дворе жилого дома на Краснослободской улице в Ногинске оцепили из-за предмета, похожего на гранату. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На Краснослободской улице во дворе жилого дома обнаружен подозрительный предмет. Территорию оцепили, на место для проверки следуют саперы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, найденный подозрительный предмет - это ручная дымовая граната без чеки, опасности она не представляет.

В новость внесена правка (12:50 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - в Ногинске.