Спасатели на месте происшествия обнаружили горение трансформаторного масла, вытекающего из поврежденного оборудования

ЛУГАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Спасатели МЧС России ликвидировали пожар на подстанции после атаки беспилотника ВСУ в Северодонецке, где загорелся трансформатор. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Луганской Народной Республике.

"В Северодонецке в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся трансформатор на подстанции. На место происшествия оперативно прибыли расчеты пожарно-спасательных частей. По прибытии спасатели обнаружили горение трансформаторного масла, вытекающего из поврежденного оборудования", - говорится в сообщении.

Огонь удалось быстро локализовать и полностью ликвидировать, не допустив распространения пожара.