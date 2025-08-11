Фигурант придерживался проукраинских взглядов, неоднократно призывал местных жителей игнорировать российские законы

ГЕНИЧЕСК, 11 августа. /ТАСС/. Житель Херсонской области осужден на семь лет лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Южному военному округу.

"За публичную дискредитацию Вооруженных Сил РФ Новотроицким межрайонным судом Херсонской области по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ осужден житель Великой Лепетихи Николай Леницкий, противоправная деятельность которого пресечена Управлением ФСБ России по Южному военному округу", - уточнили в управлении.

Установлено, что Леницкий придерживался проукраинских взглядов, неоднократно призывал местных жителей игнорировать российские законы. "На своей личной странице в одной из социальных сетей, фигурант разместил фейковое видео, из содержания которого следует, что ВС РФ с целью дискредитации Украины нанесли по одному из поселков в Брянской области бомбовый удар, который якобы привел к большому количеству жертв среди местного населения", - добавили в ФСБ.

Его осудили на семь лет лишения свободы в колонии общего режима. "Ему запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, производством, распространением информации посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет", - отметили в управлении.