Одна из обвиняемых признала вину

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Пятерым задержанным после нападения на отделение Почты России на юге Москвы предъявлено обвинение в разбое, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, одна из обвиняемых признала вину. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

"Всем задержанным предъявлено обвинение по п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере). 28-летняя обвиняемая, признавшая вину, показала, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, а примерно 1,5 месяца назад познакомилась с другими фигурантами уголовного дела", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Отмечается, что злоумышленники разработали план, согласно которому двое непосредственных исполнителей преступления рано утром 8 августа зашли в помещение за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более чем 4,8 млн рублей и скрылись. Во дворах они сели в автомобиль Haval под управлением соучастника, после пересели в Kia и приехали в Московскую область. Деньги злоумышленники поделили между всеми соучастниками.

"В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании всем обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в надзорном ведомстве столицы.