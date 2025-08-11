В Татарстане задержали троих за незаконную банковскую деятельность

Незаконный доход фигурантов составил 86 млн рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД совместно с коллегами из УФСБ задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом не менее 1,1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе совместной оперативной работы мои коллеги из УЭБиПК МВД по Республике Татарстан и регионального управления ФСБ России пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк уточнила, что в 2021 году житель Казани создал криминальную схему по обналичиванию средств, куда вовлек двух знакомых женщин. Злоумышленники находили организации, которые желали воспользоваться их услугами. Юридические лица перечисляли деньги подконтрольным организатору фирмам и аффилированным индивидуальным предпринимателям. Эти платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. "За свои услуги фигуранты брали от 13% до 15% от полученной суммы. Их незаконный доход составил 86 млн рублей, а общий оборот - не менее 1,1 млрд рублей", - добавила представитель ведомства.

Возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Подозреваемые задержаны при поддержке сотрудников Росгвардии. В их домах и офисных помещениях прошли обыски. Кроме того, следственные действия проведены у посредников - руководителей подконтрольных организаций и лиц, которые пользовались нелегальными услугами. Изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и ИП, средства связи, компьютерная техника, банковские карты.

Двое фигурантов отправлены под домашний арест, третий - под подписку о невыезде.