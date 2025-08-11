Повреждено 27 воздушных линий, отключено 676 трансформаторных подстанций

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Аварийные отключения электроснабжения произошли в Дагестане из-за сильных ливневых дождей. Без электричества остались 81 тыс. человек в 52 населенных пунктах региона, сообщил в своем Telegram-канале руководитель ЦУР Дагестана Исрафил Исрафилов.

"Повреждено 27 воздушных линий 6/10 кВ. Отключено 676 трансформаторных подстанций, 52 населенных пункта. Без света остаются 24 352 домохозяйства и многоквартирных дома. Без электроснабжения - 81 195 человек, - написал Исрафилов.

Уточняется, что аварийные отключения зафиксированы в Карабудахкентском, Унцукульском, Каякентском, Хасавюртовском, Дербентском, Кизлярском, Сергокалинском, Хунзахском и Гумбетовском, а также в Махачкале.

Сильные дожди прошли в Дагестане 9 и 10 августа. В ряде горных районов выпал град.