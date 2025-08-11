Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк ранее сообщал о задержании гражданина одной из азиатских республик бывшего СССР за "ведение разведывательной деятельности"

АСТАНА, 11 августа. /ТАСС/. Помощник военного атташе Казахстана при посольстве на Украине арестован в Польше по делу о шпионаже. Об этом сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на источник.

"В Польше арестовали помощника военного атташе посольства Казахстана на Украине за шпионаж", - приводит агентство слова источника.

1 августа министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк сообщал, что польские спецслужбы задержали гражданина одной из азиатских республик бывшего СССР за "ведение разведывательной деятельности", по решению суда мужчина арестован на три месяца. Немногим ранее об этом сообщал польский премьер Дональд Туск. По его словам, в тюрьму отправлен действовавший против Польши и ее союзников "шпион, задержанный Агентством внутренней безопасности".