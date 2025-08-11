В горах Тувы проведут взрывные работы для тушения природного пожара

Очаг возгорания возник из-за грозы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Специалисты федеральной Авиалесоохраны проведут взрывные работы для тушения труднодоступного пожара в горной части Тувы. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральная Авиалесоохрана проведет взрывные работы для тушения труднодоступного горного пожара в Тоджинском районе на северо-востоке Тувы", - говорится в сообщении. Будет использован взрывной метод прокладки минерализованных полос. Для этого будет задействовано 23 сотрудника федерального ведомства.

Очаг возгорания возник из-за грозы и был обнаружен летчиком-наблюдателем республиканской Авиалесоохраны во время авиационного патрулирования на самолете Ан-2. После чего в районе пожара высадились парашютисты-пожарные.

"Пожар находится в неприступной для наземного транспорта горной местности. На высоте 1,8 - 2 тыс. м. Среди растительности, покрывающей горные склоны, преобладают сибирские кедровые сосны. Их стволы и ветви "наполнены" огнеопасной смолой. В таких "кедрачах" низовой пожар переходит в верховой даже из-за небольшого ветра. Ситуация с тушением также осложнена каменистыми россыпями", - отмечают в ведомстве.

По данным республиканской базы Авиалесоохраны, общая площадь лесных пожаров в Туве за выходные дни сократилась на 1,3 тыс. га и составила 2,4 тыс. га. В тушении задействованы 369 человек и 30 единиц техники.

Главной причиной пожаров в Туве называют сухие грозы. По данным Гидрометцентра, 11 августа в республике ясно, без осадков, температура днем составит около плюс 25 градусов. В регионе введен режим ЧС в лесах. На помощь в борьбе с пожарами в Туве из федерального резерва командированы 266 человек, также дополнительно направлены 2 вертолета.