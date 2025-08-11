Потерпевшего госпитализировали с многочисленными травмами

АРХАНГЕЛЬСК, 11 августа. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Архангельске по факту нападения на участника СВО, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"Следователями СК по результатам проверки информации о применении физической силы к участнику СВО в городе Архангельске возбуждено уголовное дело о хулиганстве, - говорится в сообщении. - Потерпевший с многочисленными травмами был доставлен в медицинское учреждение".

В настоящее время все участники инцидента установлены, с ними проводятся следственные действия. По уголовному делу допрашиваются свидетели и очевидцы, проводятся осмотры, в ближайшее время будет назначен комплекс необходимых экспертиз.