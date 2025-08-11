Заведено уголовное дело

ВОЛГОГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Трое жителей Волгоградской области задержаны по подозрению в мошенничестве с возможным ущербом на более чем 300 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

"В 2021 году у организатора афер возник умысел на хищение. Под предлогом вложения финансов в развитие его бизнеса он убеждал жителей оформлять на самих себя кредиты и передавать ему большую часть денежных средств, пообещав самостоятельно исполнять долговые обязательства перед банками. По данным следствия, сумма причиненного инвесторам ущерба превышает 45 млн рублей. <…> По имеющейся информации, сумма причиненного ущерба может превышать 300 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, вместе с организатором работали еще двое его знакомых. Они выполняли функции по подбору жителей, способных оформить на себя займы, по ведению черновой документации.

"Оплачивать платежи по кредитам в планы сообщников не входило. Поэтому граждане, узнав о задолженностях перед банками, поняли, что их обманули", - подчеркивается в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), фигуранты находятся под стражей. В ходе обысков по местам жительства и работы изъяты деньги, банковские карты, ноутбуки, автомобиль, документация и черновые записи, имеющие значение для расследования.