САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Полицейские в Санкт-Петербурге задержали адвоката, обвиняемого в мошеннической продаже квартиры местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"10 августа сотрудниками специального полка полиции при патрулировании у дома 2 по набережной канала Грибоедова задержан 45-летний житель города Лодейное Поле, находящийся в федеральном розыске за совершенное им преступление по статье 159 УК РФ (мошенничество). Задержанный доставлен в отдел полиции Центрального района", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет об адвокате Владимире Окатове.

В пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу сообщили, что ранее фигуранту было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, в апреле 2021 года адвокат, оказывая юридическую помощь местной жительнице, узнал, что она имеет в собственности квартиру стоимостью около 6 млн рублей. Юрист подготовил документы по продаже квартиры женщиной и подписал их от ее имени, а привлеченный им сообщник выступил в роли покупателя, после чего был зарегистрирован переход права собственности. Второму фигуранту в настоящее время уже вынесен обвинительный приговор, расследование в отношении адвоката в июле 2023 года было приостановлено в связи с его розыском.