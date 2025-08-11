В Петербурге вынесли приговор по делу о перевернувшемся понтоне в Царском Селе

Фигуранту дали условный срок со штрафом в 200 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к условному сроку со штрафом в 200 тыс. рублей гендиректора компании, судно которой в июне 2024 года перевернулось с находившимися на нем людьми в пруду музея-заповедника "Царское Село", в результате чего одна из оказавшихся в воде пассажирок погибла. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сергея Немцова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Своей вины фигурант не признал. Как следует из материалов дела, Немцов является генеральным директором ООО "Маринпласт", которому принадлежало маломерное судно "Остров-15", опрокинувшееся в пруду Екатерининского парка в ночь на 6 июня 2024 года. По версии следствия, именно Немцов допустил к управлению понтоном монтажника фирмы Алексея Тихонова, не имевшего соответствующих прав. Судно было изготовлено в мае того же года и рассчитано не более чем на 12 пассажиров. Вечером 5 июня Тихонов посадил на понтон 24 человека, вдвое превысив его предельную вместимость и не укомплектовав судно спасательными средствами. В результате около 02:30 6 июня понтон опрокинулся, все пассажиры оказались в воде, одна из них, 28-летняя актриса Анастасия Голикова, погибла.

Тихонов, полностью признавший вину, в марте 2025 года был приговорен судом к 1,5 годам лишения свободы условно.