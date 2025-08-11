На Херсонщине шесть населенных пунктов обесточены после обстрела ВСУ

Подача электроэнергии приостановлена в связи с ремонтными работами на энергообъектах

ГЕНИЧЕСК, 11 августа. /ТАСС/. Шесть населенных пунктов Горностаевского округа Херсонской области обесточены после артиллерийского обстрела ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале компании "Херсонэнерго".

"В населенных пунктах Горностаевского округа отключено электричество в результате артобстрела. <...> Приостановлена подача электроэнергии по адресам: пгт Горностаевка, село Заводовка, село Маринское, село Вольное, село Зеленый Под, село Каиры", - сказано в сообщении.

В компании уточнили, что подача электроэнергии приостановлена в связи с ремонтными работами на энергообъектах.