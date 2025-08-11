Обвиняемому по делу об атаках БПЛА на объекты Курска просят дать 19 лет

Вину подсудимый не признает

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Гособвинение просит Второй Западный окружной военный суд приговорить к 19 годам лишения свободы москвича Эльдара Марченко, обвиняемого по уголовному делу об атаках БПЛА на гражданские объекты Курска в 2023 году. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу назначить подсудимому Эльдару Марченко наказание в виде 19 лет лишения свободы, с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима", - сказала прокурор.

Сам фигурант уголовного дела о терроризме после задержания заявил правоохранительным органам, что готов сотрудничать со следствием и давать показания в рамках предварительного расследования. "Однако после того, как в дело вошел адвокат по соглашению, Марченко от дачи показаний отказался", - заявила в ходе прений сторон прокурор. Вину в инкриминируемых преступлениях подсудимый не признает.

Как говорится в материалах, дело было возбуждено 19 февраля 2022 года по фактам обстрелов, подрывов и террористических атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты жилой застройки и гражданской инфраструктуры на территории Ростовской области. Затем в одном производстве с ним соединили ряд уголовных дел, в том числе два дела, возбужденных 27 августа 2023 года по фактам террористической атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры города Курска. Ранее также сообщалось, что Марченко причастен к атакам на Ростовскую область в 2022 году.

Доводы сторон

Первый БПЛА, который 26 августа 2023 года был направлен военнослужащими ВСУ по предоставленным украинским спецслужбам Марченко координатам, врезался в многоквартирный дом в центре Курска, помимо самого жилого здания, он причинил ущерб припаркованным возле автомобилям. Второй украинский беспилотник "умышленно был взорван" в воздухе, чтобы нанести максимальный ущерб инфраструктуре гражданским объектам в городе. По словам гособвинителя, экспертиза установила, что эквивалент взрывчатого вещества на каждом БПЛА противника составляет около 1 кг.

Также в своих выступлениях гособвинитель отметила, что Марченко приобрел навигатор для автомобиля, на котором он проводил рекогносцировку местности в курском регионе перед терактом, и другие устройства в магазине, расположенном недалеко от здания Минобороны РФ на Комсомольском проспекте. Потерпевший по делу поддержал позицию гособвинения, озвучившего в суде наказания для подсудимого, и попросил удовлетворить его гражданский иск на сумму около 600 тысяч рублей.

В свою очередь адвокат Марченко подтвердил позицию своего подзащитного о его невиновности и попросил вынести по делу оправдательный приговор. "Никаких терактов не совершал, со спецслужбами Украины не связывался, БПЛА на аэропорт и ж/д вокзал Курска не направлял и не организовывал", - отметил защитник.

Согласно материалам дела, установлено, что мотивом совершения особо тяжкого преступления стали политическая и идеологическая ненависть.

В чем обвиняется

Уголовные дела были возбуждены по ч. 2 ст. 105 (организация массового убийства общеопасным способом организованной группой), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы РФ организованной группой), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение имущества по мотивам ненависти или вражды), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой с тяжкими последствиями) УК РФ.

Марченко содержится в одном из столичных СИЗО. Следствие считает, отмечается в материалах дела, что с учетом тяжести преступления и возможности назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок Марченко, оставаясь на свободе, может продолжить преступную деятельность с целью избежать уголовной ответственности и наказания, скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать расследованию.

Одним из потерпевших по делу признан курский бизнесмен-риелтор Антон Толстых, который заявил иск о возмещении нанесенного ему морального вреда, также исковые требования были заявлены Министерством жилищно-коммунального хозяйства Курска на общую сумму более 300 тысяч рублей. Защита в начале заседания настаивала на проведении процесса в закрытом режиме, так как в материалах дела содержится информация об обороноспособности страны и личные сведения участников процесса. Гособвинение просило суд закрыть лишь те заседания, которые касаются материалов, имеющих секретную информацию. Суд согласился с доводами гособвинения и постановил провести процесс в открытом режиме, но допрос некоторых свидетелей прошел за закрытыми от СМИ и публики дверьми, сообщалось ранее.