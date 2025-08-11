На концерте Макса Коржа в Варшаве задержали 109 человек

Задержанные обвиняются в хранении наркотиков, нападениях на сотрудников охраны, использовании запрещенных пиротехнических средств и нарушении правил поведения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Варшавская полиция задержала 109 человек на состоявшемся в субботу концерте белорусского исполнителя Макса Коржа. Об этом сообщается в обнародованном коммюнике главного полицейского управления Варшавы.

По этим данным, задержанные обвиняются в хранении наркотиков, нападениях на сотрудников охраны, использовании запрещенных пиротехнических средств и нарушении правил поведения на общественных мероприятиях. 50 нарушителей были оштрафованы на общую сумму в 11,5 тыс. злотых (около $3 150), дела против 38 человек направлены в суд.

После выступления Коржа на Национальном стадионе в Варшаве в социальных сетях появились видеозаписи и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей, размахивавших красно-черным флагом Организации украинских националистов и ее боевого крыла - Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в РФ). О произошедшем также сообщил ряд ведущих польских СМИ - порталы Do Rzeczy, Onet и W Polityce.

Польские политики осудили инцидент с вывешиванием на концерте бандеровского флага. Депутат Сейма (нижней палаты польского парламента) от оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС) Дариуш Матецкий уведомил о подаче заявления в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий. Кроме того, один из лидеров ультраправого движения "Конфедерация" Александр Ковалиньский призвал молодых людей, которые развернули бандеровский флаг, вернуться на Украину и вступить в ряды ВС. К нему присоединился бывший посол Польши в США Марек Магеровский. Он выразил негодование по поводу присутствия на концерте "сотен украинцев призывного возраста и физически годных к воинской службе".