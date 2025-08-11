Животных без еды и воды на две недели оставил хозяин

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животными возбудили в Левокумском округе Ставрополья после гибели двух собак от истощения. Животных без еды и воды на две недели оставил хозяин, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Ставрополью.

"Сотрудники полиции обнаружили в хозпостройке на территории домовладения мумифицированные тела двух собак. Как выяснилось, на протяжении двух недель они оставались в закрытом помещении в жару без еды и воды. Выжила лишь одна овчарка, содержавшаяся во дворе, и которую через забор подкармливали сердобольные соседи и местный участковый, спасшие ее от полного истощения. В настоящее время жизнь собаки вне опасности", - говорится в сообщении.

Ранее жители поселка Заря обратились за помощью к участковому уполномоченному. Они попросили провести беседу с соседом, чьи собаки ночью скулят и мешают спать. Владелец трех кавказских овчарок сообщил, что временно работает и живет на ферме в соседнем селе, при этом утверждал, что регулярно приезжает кормить животных. Спустя некоторое время мужчина перестал выходить на связь, полицейские приехали к его дому, где обнаружили погибших собак.

В отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.