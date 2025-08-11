Задействовано 97 специалистов и 38 единиц техники

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Энергетики для устранения последствий непогоды в Дагестане перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"Энергетики "Дагэнерго" работают в режиме повышенной готовности и устраняют последствия непогоды. 11 августа в ряде районов Дагестана зафиксированы нарушения электроснабжения потребителей, вызванные шквалистым ветром, ливнем и градом. В горных районах работы затруднены из-за угрозы схода селей", - говорится в сообщении.

По сообщению руководителя ЦУР Дагестана Исрафила Исрапилова, более 80 тыс. человек остаются без электричества из-за непогоды в Дагестане. Электроснабжение нарушено в 10 муниципалитетах республики.

"В настоящее время в проведении ремонтных работ, направленных на устранение последствий непогоды, задействовано 45 бригад: 97 специалистов и 38 единиц техники", - добавили в пресс-службе.