Ее обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность Украины"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы Светлану Журову. Об этом свидетельствуют данные из базы СБУ, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно карточке депутата, ее объявили в розыск в мае 2022 года. Журову обвиняют в "посягательстве на территориальную целостность Украины". Также депутат с 2017 года числится в списках украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Ранее Журова, которая в 2006 году в Турине (Италия) стала олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, назвала Украину главным врагом российского спорта.

На Украине регулярно заочно предъявляют обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях в отношении российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с Москвой.