Утечка информации произошла в лаборатории Clinical Diagnostics в городе Рейсвейк

ГААГА, 11 августа. /ТАСС/. Киберпреступники получили доступ к персональным данным 485 тыс. женщин, принимавших участие в национальном обследовании на рак шейки матки в Нидерландах. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на организацию Bevolkingsonderzoek Nederland (BN), проводящую скрининг по поручению Королевского института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

По сведениям организации, утечка информации произошла в лаборатории Clinical Diagnostics в городе Рейсвейк, обрабатывавшей анализы участниц. Хакеры смогли ознакомиться с исследовательскими данными, а также с именами, адресами, сведениями о лечащих врачах пациенток и медицинских рекомендациях. Причины утечки и объем украденных злоумышленниками сведений уточняются.

"Вероятно, речь идет о данных за несколько лет", - заявил телеканалу неназванный представитель BN.

Как отмечается, вмешательство не затронуло корректность анализов, и их пересдача не требуется. В ближайшие недели все участницы, чьи данные были украдены, получат письма с разъяснениями и предупреждением о риске целевых фишинговых атак.

Власти Нидерландов и BN приостановили сотрудничество с указанной лабораторией, текущие исследования были перенаправлены в другие учреждения. Clinical Diagnostics подтвердила факт хакерской атаки, но от комментариев отказалась.