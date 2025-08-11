Правонарушитель написал свои фразы на главных воротах комплекса - Кванхвамун

СЕУЛ, 11 августа. /ТАСС/. Пожилой мужчина с помощью маркера попытался оставить послание, в котором упомянул президента США Дональда Трампа, на каменной стене дворцового комплекса Кёнбоккун в столице Республики Корея. Об этом сообщило агентство Yonhap.

79-летний житель Сеула успел написать фразу "послание народу и миру", а также "президент Трамп", прежде чем, как предполагается, его остановили представители администрации. Кёнбоккун - одно из знаковых туристических мест столицы Республики Корея, и считается одним из главных объектов культурного достояния страны. Правонарушитель написал свои фразы на главных воротах комплекса - Кванхвамун. Через семь часов надпись стерли. Мужчину передали полиции, его мотивы на данный момент неясны. Южнокорейские законы позволяют принудить вандалов компенсировать ущерб, нанесенный объектам национального достояния.

В конце 2023 года 17-летний подросток нанес с помощью аэрозольной краски рекламу запрещенного портала на других воротах этого дворцового комплекса.