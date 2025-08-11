Среди них двое несовершеннолетних

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Предварительно, пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в результате ДТП в Унцукульском районе Дагестана, сообщает МВД региона.

"На автодороге Араканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост в Унцукульском районе 33-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, выехал на полосу встречного движения и врезался в столб линии электропередачи. В результате ДТП с различными травмами доставлены в медучреждение водитель автомобиля и его пассажиры в возрасте 11, 16, 18 и 42 лет", - говорится в сообщении.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.