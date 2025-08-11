По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей 7 и 8 лет, пострадали в результате ДТП в Питкярантском районе Карелии. По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля не справилась с управлением, допустив его вылет в кювет, сообщили в ГАИ по республике.

"По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ не справилась с управлением и допустила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия травмированы водитель 1996 г. р. и двое детей-пассажиров в возрасте 7 и 8 лет", - сказано в сообщении.

Авария произошла в районе 12:40 мск на 76-м км автодороги Суоярви - Койриноя. ГАИ устанавливает обстоятельства происшествия.