К тушению пожара от МЧС России привлекли 18 человек и 4 единицы техники

МАЙКОП, 11 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание сухой растительности на окраине аула Мафехабль в Майкопском районе Адыгеи. Предварительная площадь пожара составляет 400 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В эти минуты в Адыгее ликвидируют возгорание сухой растительности на окраине аула Мафехабль. Ориентировочно, площадь пожара составляет 400 квадратных метров. Благодаря грамотным и быстрым действиям огнеборцев снята угроза распространения огня на жилые дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению пожара от МЧС России привлечено 18 человек и 4 единицы техники.

Позже в МЧС сообщили, что погибших и травмированных нет.

"В 16:49 мск на месте объявлена локализация пожара", - говорится в сообщении.

В новость внесены изменения (17:11 мск) - добавлена информация о локализации пожара.