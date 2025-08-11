Как отмечает "Страна", в этом же учебном центре в феврале был зафиксирован случай смерти 34-летнего мобилизованного

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Еще двое украинцев умерли спустя несколько дней после насильственной мобилизации. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, оба случая произошли в учебном центре в городе Самар (ранее - Новомосковск) Днепропетровской области, куда мужчин отправили после мобилизации. По информации родственников, руководство части некоторое время скрывало факт гибели мобилизованных, а затем представило медицинские заключения о якобы естественных причинах смерти, хотя на телах обоих погибших имелись следы побоев, а у одного - еще и ножевые ранения.

Как отмечает "Страна", в этом же учебном центре в феврале был зафиксирован случай смерти 34-летнего мобилизованного.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных.