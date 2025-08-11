По предварительной информации, пострадавших нет

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание камыша и жилого дома на площади 800 кв. м в поселке Семеноводческий в Краснодарском крае. Угрозы рядом стоящим домам нет, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Диспетчеру Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона сообщили о возгорании камыша в поселке Семеноводческий на улице Энтузиастов. <…> Установлено, что горит камыш и жилой дом на площади 800 квадратных метров. Рядом стоящим домам ничего не угрожает. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению пожара от МЧС России привлечены 14 человек и 4 единицы техники.