Еще двоих госпитализировали

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 августа. /ТАСС/. Два человека погибли в ДТП в Северной Осетии, еще двое госпитализированы. Об этом сообщили в МВД по республике.

Водитель Mercedes-Benz S500, выезжая со стороны селения Ольгинское на ФАД "Кавказ", не уступил дорогу и столкнулся с Mercedes-Benz Е-200. "В результате ДТП водитель автомобиля Mercedes-Benz S500 1998 года рождения и его пассажирка 1994 года рождения скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водитель Mercedes-Benz Е-200 1993 года рождения и его пассажир 1974 года рождения госпитализированы", - говорится в сообщении.