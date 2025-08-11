Обвиняемого не доставили на заседание, сообщили в суде

САМАРА, 11 августа. /ТАСС/. Центральный окружной военный суд в Самаре перенес рассмотрение уголовного дела о теракте у здания регионального правительства на 3 сентября из-за недоставления обвиняемого. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Обвиняемого не доставили. Заседание перенесли на 3 сентября, на 11:00 (10:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал представитель суда.

Центральный окружной военный суд в Самаре планировал приступить к рассмотрению дела по существу 11 августа.

14 июля в следственном управлении СК России по Самарской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Самары Сергея Семакина (внесен в перечень террористов и экстремистов). Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

По версии следствия, 27 февраля около 05:30 (04:30 мск) пьяный мужчина, испытывая негативное отношение к действиям и решениям органов власти, приехал на машине к зданию правительства Самарской области. За рулем находился сын злоумышленника, не осведомленный о преступных намерениях отца. Обвиняемый бросил на лестницу взрывоопасный предмет, после чего скрылся с места преступления. В результате происшествия никто не пострадал.

28 февраля Самарский районный суд Самары заключил Семакина под стражу. Его сын Михаил дал подписку о невыезде. В апреле обоих фигурантов внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.