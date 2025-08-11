По версии следствия, фигуранты, действуя организованной группой, похитили социальные выплаты как минимум у трех военнослужащих

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу троих мужчин, которые обвиняются в мошенническом завладении выплатами по меньшей мере нескольких участников специальной военной операции. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Василеостровский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 25 сентября в отношении Аркадия Петрова, Андрея Ефимова и Михаила Кудряшова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - рассказала руководитель пресс-службы Вероника Пешина.

По версии следствия, фигуранты, действуя организованной группой, похитили социальные выплаты как минимум у трех военнослужащих, заключивших контракты об участии в боевых действиях в зоне СВО, в размере 2,1 млн, 830 тыс. и 350 тыс. рублей соответственно.