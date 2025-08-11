Ведется работа по установлению их личности для привлечения к уголовной ответственности

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новые подозреваемые могут появиться в деле о нападении на отделение почты в Москве, следствие устанавливает их личности, передает корреспондент ТАСС из зала Нагатинского суда, где решается вопрос об аресте напавших.

"Не все соучастники нападения установлены. Сейчас ведется работа по установлению их личности для привлечения к уголовной ответственности", - сказал следователь в суде.

Ранее сотрудники полиции задержали 5 подозреваемых в нападении в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые участники были ранее судимы.