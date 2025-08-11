Он получил 14 лет лишения свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Ростовской области Кирилла Солонова к 14 годам лишения свободы за участие в террористической организации и конфиденциальное сотрудничество с иностранной организацией. Об этом сообщил представитель суда.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подсудимый в 2022 году, находясь в Новошахтинске Ростовской области, направил на электронный адрес националистического военизированного формирования "Русский добровольческий корпус" (РДК, запрещенная в РФ террористическая организация) сообщение о вступлении в организацию и готовности сотрудничества. В феврале 2023 года фигурант нашел в интернете информацию о поджоге пункта участкового полиции в Новошахтинске и сообщил представителям РДК, что поджог совершил он.

В его отношении возбудили дело по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ст. 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) УК РФ. В суде фигурант полностью признал вину.