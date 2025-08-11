Жертв и разрушений нет

САМАРА, 11 августа. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над территорией Самарской области, найдены обломки БПЛА. Жертв, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"Сообщаю, что нашими ПВО были сбиты два вражеских беспилотника, их обломки найдены в Большечерниговском районе [Самарской области]. Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы", - написал Федорищев в Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей региона, ставших очевидцами происходящего, воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы ПВО, специальных и оперативных служб, БПЛА и их обломков, средств защиты объектов атаки.

Федорищев добавил, что режим "Ковер", который вводился в самарском аэропорту Курумоч из-за угрозы атаки БПЛА, снят.