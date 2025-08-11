В Москве такси въехало в автобус из-за смерти водителя за рулем

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили, что пострадавших нет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Водитель иномарки умер за рулем, в ходе чего машина врезалась в автобус в Москве, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло в 16:40 мск в районе дома 38 по улице Подольских курсантов. "По предварительным данным, водитель иномарки, управляя транспортным средством, скончался, в результате чего произошло столкновение с автобусом. Иных пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства аварии.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что умер водитель такси.

По информации пресс-службы ГУП "Мосгортранс", "около 16:35 мск на улице Подольских Курсантов, в районе дома 36, произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса маршрута м97". "По предварительной информации, водителю автомобиля стало плохо, вследствие чего он совершил столкновение с автобусом. В автобусе пострадавших нет, причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", подчеркнув, что данный автомобиль не имеет отношения к такси.