Потерпевшая доставлена в медицинское учреждение

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту травмирования парапланеристки в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в Минераловодском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

"Следствием установлено, что 11 августа в Чегемском районе Кабардино-Балкарии в Чегемском ущелье при приземлении на параплане травмирована женщина 1994 года рождения. Потерпевшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается помощь", - пояснили в ведомстве.

Следователи организовали проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.