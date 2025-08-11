У жителя ДНР нашли тайник с боеприпасами

Мужчина из-за ссоры угрожал жительнице соседнего дома расправой

ДОНЕЦК, 11 августа. /ТАСС/. Полиция изъяла у жителя Донецка ДНР тайник с гранатами, минами и выстрелами к гранатомету, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Оперативные сотрудники отдела полиции по обслуживанию Куйбышевского района Донецка задержали местного жителя 1976 года рождения, подозреваемого в угрозе убийством и незаконном хранении боеприпасов. Злоумышленнику грозит уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый из-за ссоры угрожал жительнице соседнего дома расправой. Впоследствии он бросил в ее двор две гранаты, одна из которых взорвалась, вторую утилизировали прибывшие на место сотрудники МЧС. Женщина не пострадала. В доме дончанина полиция обнаружила тайник с 60 гранатами, 6 минами, 9 выстрелами к гранатомету, 80 патронами. Часть боеприпасов утилизирована, другая направлена на экспертизу.

По данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ, после экспертизы будет принято решение о возбуждении дополнительного дела по ст. 222 УК РФ.