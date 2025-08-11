Инцидент произошел во время празднования дня рождения

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали жителя села, отмечавшего день рождения под украинские песни, его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Об этом журналистам сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В хуторе Бараниковском Славянского района сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с участковыми уполномоченными полиции задержан 39-летний местный житель. Мужчине придется ответить за скандальное видео, на котором запечатлено, как он с родственницами пел украинские песни. Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел во время празднования дня рождения. Также решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ).