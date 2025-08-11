Площадь возгорания составила 0,1 га

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 августа. /ТАСС/. Мусорный полигон загорелся на площади 0,1 га на территории Кондопожском районе Республики Карелии. Возгорание локализовано, сообщил во "ВКонтакте" глава районной администрации Дмитрий Зацепин.

"10 августа на территории полигона ТБО в нашем районе произошло загорание мусора на площади приблизительно 0,1 гектара <...>. Благодаря слаженной работе специалистов удалось оперативно локализовать возгорание по кромке пожара", - сказано в сообщении.

Зацепин подчеркнул, что ситуация находится под постоянным контролем районной администрации. Угрозы объектам жизнеобеспечения, промышленным предприятиям и населенным пунктам нет. Есть все необходимые для ликвидации ресурсы.

Прокуратура проводит проверку по факту пожара, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Прокуратурой Кондопожского района в связи с возгоранием на полигоне ТБО организована проверка исполнения законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами <...>. По итогам проверочных мероприятий прокуратурой района будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказано в сообщении.

В ликвидации возгорания задействованы 12 человек, 2 мотопомпы, экскаватор и бульдозер.

Это уже второй мусорный полигон в Карелии, где в настоящий момент ликвидируют последствия возгораний. Так, 19 июля загорелась свалка вблизи Медвежьегорска. Тление там происходит до сих пор и занимает территорию площадью около 0,3 га.