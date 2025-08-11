Он утонул в Балтийском море

КАЛИНИНГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Следователи СК организовали доследственную проверку после гибели в Балтийском море писателя Евгения Чижова. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства по Калининградской области.

"Днем 11 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в Балтийском море в черте поселка Мечниково мужчины. По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка. Личность погибшего установлена. Им оказался 58-летний житель Москвы, приехавший в регион на отдых с женой", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем Чижов пошел купаться на необорудованный пляж в поселке Мечниково, проигнорировав запрет на купание из-за сильных волн. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и погиб. Тело извлекли водолазы МЧС.

Видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле писателя не обнаружили. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Чижов родился в 1966 году в Москве. Его дебютом в литературе можно считать повесть "Бесконечный праздник", которая была опубликована в 1997 году в журнале "Соло". Среди его произведений значатся "Темное прошлое человека будущего", "Собиратель рая", "Персонаж без роли", "Без имени". Один из его романов - "Перевод с подстрочника" - стал финалистом премий "Ясная Поляна" и "Большая книга", а также принес автору премию "Венец" Союза писателей Москвы.