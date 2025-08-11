Сотрудники полиции ранее задержали пять подозреваемых в нападении в возрасте от 29 до 67 лет

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Нагатинский районный суд Москвы арестовал еще двух обвиняемых в нападении на отделение "Почты России" на юге Москвы 8 августа. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба суда.

"Постановлением Нагатинского суда Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктора Федькина и Сергея Москвитина, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой группой лиц в особо крупном размере), на срок 1 месяц 29 суток", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники полиции задержали пять подозреваемых в нападении в возрасте от 29 до 67 лет. Некоторые участники были ранее судимы.